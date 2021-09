Gf Vip 6, gaffe di Giucas Casella: “Antonello Venditti? É morto”

Antonello Venditti è morto? Per fortuna no, anche se Giucas Casella sembrava essere sicuro del contrario: nuova gaffe all'interno del Gf Vip 6.

Il Grande Fratello Vip regala sempre tantissime emozioni: lacrime, delusioni e risate, grazie a molte gaffe che divertono i telespettatori. Dopo quella di Katia Ricciardelli, l’ultima arriva da Giucas Casella, entrato proprio ieri sera nella casa più famosa d’Italia.

Gf Vip 6, gaffe di Giucas Casella su Antonello Venditti

L’illusionista di Termine Imerese era, infatti convinto che il famoso cantautore, Antonello Venditti, fosse morto.

Uno scivolone, insomma, quello di Casella, che in fin dei conti ha strappato una risata a tutti.

La scena ha avuto inizio mentre erano in giardino e l’altra corrente di questa edizione del Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani, finita ieri sera al televoto con Tommaso Eletti, chiede:

“Venditti è vivo?“

Gf Vip 6, gaffe di Giucas Casella su Antonello Venditti: “É morto”

Andrea Casalino alla domanda ha immediatamente risposto sì. Dall’altro canto, tuttavia, Giucas si è mostrato sicuro che Casalino si stesse sbagliando e ha risposto a sua volta:

“No no, è morto“.

Davanti a queste parole, sia Andrea sia Francesca hanno deciso di non controbattere, limitandosi ad un semplice “Ok, ok“.

Gf Vip 6, gaffe di Giucas Casella su Antonello Venditti: come la prenderà il cantautore?

Chissà come l’avrà presa o come la prenderà Antonello Venditti quando scoprirà che per qualcuno all’interno della Casa del Grande Fratello Vip è morto da tempo: deciderà di riderci sopra o ricorrerà a qualche gesto scaramantico?