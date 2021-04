Gaffe di Neymar su Instagram, guardava la partita in streaming illegale su un sito pirata

Costretto a casa a seguito di una squalifica, Neymar è stato sorpreso a guardare la partita del suo PSG tramite un sito di streaming illegale.

Imbarazzante gaffe quella capitata al giocatore del Paris Saint Germain Neymar, sorpreso dai suoi fan su Instagram a guardare una partita della sua squadra tramite un sito di streaming pirata. Il campione brasiliano si trovava infatti costretto a casa a seguito di una squalifica per l’espulsione rimediata durante il match contro il Lille, ma nel voler mostrare il proprio attaccamento alla maglia ha inavvertitamente lasciato intendere di star seguendo il match del PSG attraverso un sito illegale.

Gaffe per Neymar, guardava la partita in streaming pirata

L’episodio è avvenuto nella serata di sabato 10 aprile, mentre il PSG stava disputanto una partita di Ligue 1 – poi vinta – contro lo Strasburgo. Per dimosrare ai suoi tifosi di star seguendo il match nonostante la squalifica, Neymar ha ben pensato di pubblicare una storia Instagram come prova della sua fedeltà alla squadra. Peccato che l’attaccante non si sia accorto di un vistoso banner pubblicitario apparso in un angolo dello schermo, dove una donna discinta lo avvisava di abitare soltanto a un chilometro dall’abitazione del calciatore.

Una prova palese che Neymar non stesse guardando la partita in maniera legale, ma tramite uno dei tanti siti di streaming pirata che si possono trovare su internet. Un comportamento curioso, considerando che un campione come lui – con i suoi 30 milioni di euro di guardagno a stagione – potrebbe benissimo permettersi di acquistare regolarmente la visione di una partita, ma che a quanto pare è stato apprezzato dai suoi sostenitori, che a decine hanno commentato sul suo profilo Instagram scrivendo: “Uno di noi”.