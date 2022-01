GF Vip 6: “Gianmaria Antinolfi deve lasciare il gioco o perderà il lavoro”

A causa di impegni di lavoro Gianmaria Antinolfi potrebbe presto dover dire addio alla casa del GF Vip 6.

Entro la terza settimana di gennaio 2022 Gianmaria Antinolfi potrebbe dover dire addio al Grande Fratello Vip a causa di impegni di lavoro per lui improrogabili.

Gianmaria Antinolfi: l’addio al GF Vip

Dopo l’addio di Aldo Montano e di Francesca Cipriani al GF Vip 6 e quello annunciato da parte del nuotatore Manuel Bortuzzo, sembra che il reality show di Signorini si appresti a dover dire addio anche a un altro dei suoi concorrenti: Gianmaria Antinolfi, ex fidanzato di Belen Rodriguez, potrebbe dover lasciare il programma entro la fine della terza settimana di gennaio.

A svelarlo è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha dichiarato che l’imprenditore – che si era preso un periodo sabbatico – avrebbe degli impegni lavorativi improrogabili.

Gianmaria Antinolfi: la partecipazione al programma

Nel bene e nel male Gianmaria Antinolfi ha deciso di mettersi in gioco all’interno del programma tv condotto da Alfonso Signorini e in tanti tra i suoi fan sono in attesa di sapere se davvero l’imprenditore sia intenzionato a lasciare la casa più spiata d’Italia.

Sulla questione al momento non vi sono state conferme da parte di Gianmaria Antinolfi, ma a tal proposito Gabriele Parpiglia ha confessato: “I proprietari dell’azienda che hanno scelto lui e il suo staff si sono fatti sentire: ‘Vuoi fare televisione o vuoi tornare’? Io vi dico che lui opterà per la seconda”, ha rivelato Parpiglia. “Se dice di no, perde il lavoro. Cosa gli può far cambiare idea? Il GF è pieno di sorprese”.

Gianmaria Antinolfi: chi prenderà il suo posto

Secondo i rumor in circolazione Luca Onestini e suo fratello Gianmarco sarebbero già pronti a varcare la soglia della porta rossa, e pertanto ai telespettatori non resta che attendere. L’ex fiamma di Belen confermerà di dover lasciare il programma? In tanti sperano che qualcosa – o qualcuno – gli faccia cambiare idea.