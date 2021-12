Gf Vip 6: Valeria Marini e Francesca Cipriani si alleano contro Soleil Sorge

Valeria Marini e Francesca Cipriani sembrano aver messo da parte le proprie diatribe per schierarsi insieme contro Soleil Sorge

La lite delle scorse ore tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge ha letteralmente creato delle nuove quanto interessanti dinamiche nella Casa del Grande Fratello Vip. Così, del tutto inaspettatamente, tra Valeria Marini e Francesca Cipriani sembra essere tornato il sereno, essendosi entrambe schierate dalla parte dell’ex tronista e contro la frizzante influencer.

Chi dunque sperava in una catfight tra le due bombastiche showgirl dovrà per il momento ancora pazientare, dal momento che le due gieffine appaiono adesso alleate contro una “nemica comune”.

Sicuramente Valeria ha ragione ma ieri sera ha attaccato pure lei Sophie per delle minchiate… e oggi la difende (giustamente) ma perché non va a dire a Soleil il suo pensiero a riguardo? Perché non le va a dire che ha sbagliato? #gfvip https://t.co/7iDnd7tOll

— Francesca 💋 (@sonoingenua_) December 9, 2021