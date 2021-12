Gf Vip 6, Sophie sgancia la bomba su Soleil e Alex: “Sapevo già tutto prima di entrare”

Inferocita dalla lite delle scorse ore, Sophie ha deciso di smascherare Soleil in merito alla sua speciale amicizia con Alex Belli

Dopo la furiosa lite sorta con Soleil Sorge, Sophie Codegoni ha deciso di vendicarsi a modo suo. Chiusasi in camera con Miriana Trevisan, l’ex tronista di Uomini e Donne ha infatti esternato della pesanti insinuazioni sulla coppia formata dalla rivale e da Alex Belli.

Sophie Codegoni: la rivelazione scioccante

La giovane concorrente ha infatti rivelato di sapere già tutto prima di entrare al Grande Fratello Vip circa le intenzioni di Soleil:. “Mi ha umiliata gratuitamente […] Sono buona e cara, ma sapevo già tutto prima di entrare. Meglio che non mi faccia parlare”.

E Sophie spilla e conferma il teatrino con Soleil complice:

“Guarda cosa sta facendo, io sono buona e cara e non parlo. MA SAPEVO GIÀ TUTTO” Ma va! #gfvip pic.twitter.com/jgcu8Ygrik — 🤺 NoBullyArea 🛑 (@serioouusly) December 9, 2021

“NON MI FACESSE PARLARE CHE SAPEVO GIÀ TUTTO DI QUELLO CHE STA FACENDO CON ALEX” SOPHIE🍵#gfvip pic.twitter.com/FcbGXfaQUN — allthend2.0 (@sisalvichipuoo_) December 9, 2021

Non Sophie che ha detto: “mi faccia stare zitta perché se parlo…io già sapevo tutto di quello che sta facendo adesso” mentre litigava con Soleil.

Tranquilla Sophie, lo sapevamo tutti, spittanateli a più non posso.#gfvip #GFVIP — lady Pavonessa (@Androme05256070) December 9, 2021

Le parole sibilline di Sophie hanno ovviamente scatenato un vero pandemonio sui social, dove molti vorrebbero sapere tutto quello che la Codegoni non ha detto. Soleil e Alex si sono davvero messi d’accordo prima di entrare nel reality di Canale 5? Solo pochi giorni fa, a onor del vero, Francesca Cipriani aveva smascherato la stessa Sophie, che insieme a Soleil e Gianmaria si sarebbe lei per prima accordata su cosa fare una volta entrati in gioco.