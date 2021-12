Gf Vip 6: Alex Belli rivela la verità sulla “relazione aperta” con la moglie Delia

In una chiacchierata con Biagio D'Anelli, Alex Belli ha fatto delle rivelazioni sulla relazione di coppia aperta con la moglie Delia Duran

La specialissima amicizia tra Soleil Sorge e Alex Belli nella Casa del Grande Fratello Vip 6 continua alla grande. I due gieffini parlano infatti di amore reciproco, nonostante l’attore ripeta di non stare tradendo la moglie Delia, che a suo dire sarebbe tranquilla e capirebbe cosa sta succedendo.

Parlando di fatto con Biagio D’Anelli, Alex ha confessato di aver aspettato 38 anni per conoscere una persona libera come Delia, precisando che si sono sposati promettendosi un amore libero.

Alex Belli si confida su Delia e il loro rapporto

“Abbiamo sempre fatto feste con amiche e amici. A casa nostra ogni venerdì ci sono feste come quelle che abbiamo fatto qui ad Halloween. Capisci? […] Il kiss freeze è una sciocchezza a confronto.

[…] Stella ad esempio viene in vacanza con noi, vive con noi”. L’ex volto di CentoVetrine ha poi precisato: ” In passato ho tradito, […] ma in questo momento no. Non sto tradendo proprio nulla. Per la prima volta nella mia vita mi sono mostrato per chi sono. A Delia ho detto di accettarmi così come sono […]. Lei i ha detto di sì […] e non ho dovuto fare altro per adattarmi. […] Lei non solo mi ha accettato, ma ne fa parte”.

Alex Belli sembra dunque aver fatto capire molte cose sulla sua vita di coppia con Delia Duran, che a quanto pare sarebbe abituata a questi comportamenti particolarmente socievoli del marito anche nei confronti di altre donne.