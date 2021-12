Il fidanzato di Francesca Cipriani ha un figlio segreto: la confessione della madre della showgirl

Alessandro Rossi, fidanzato di Francesca Cipriani, ha un figlio che ha preferito tenere segreto al grande pubblico.

Mentre nella casa del GF Vip Francesca Cipriani ha ricevuto la proposta di matrimonio da parte del suo fidanzato, Alessandro Rossi, all’esterno del reality show la madre della showgirl ha confermato che il compagno di sua figlia avrebbe un figlio di tre anni.

Francesca Cipriani: il fidanzato ha un figlio

Nelle ultime ore è diventato sempre più insistente un rumor secondo cui Alessandro Rossi, fidanzato di Francesca Cipriani, avrebbe già un figlio di tre anni, e non solo: la showgirl ne sarebbe al corrente ma non ne avrebbe mai fatto parola pubblicamente e nei mesi scorsi avrebbe conosciuto sia il bambino che la madre. Non è chiaro perché lei e Alessandro Rossi (che al GF Vip hanno parlato più volte della loro storia d’amore) abbiano deciso di mantenere segreta la notizia, quel che è certo è che la madre della showgirl, Rita De Michele, l’ha confermata pubblicamente.

Francesca Cipriani: la proposta di matrimonio

Dopo alcuni mesi di intensa liaison, Francesca Cipriani ha ricevuto la proposta di nozze da parte del suo fidanzato mentre si trovava nella casa del GF Vip. La showgirl ha risposto entusiasta di sì, e nel 2022 sono quindi attesi i suoi fiori d’arancio con l’imprenditore.“Il mio amore per te è cambiato […] Io sono molto innamorato di te e stasera volevo dirti che senza di te non riesco a stare.

Volevo chiederti se vuoi essere mia moglie perché io voglio invecchiare con te”, aveva dichiarato Alessandro Rossi chiedendole la mano nella casa del reality show.

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi: la storia d’amore

La storia tra la showgirl e l’imprenditore è iniziata solo alcuni mesi fa ma ben presto è diventata importante. Nella casa del reality show condotto da Alfonso Signorini Francesca Cipriani ha più volte parlato del suo folle amore per il fidanzato, con cui sembra aver finalmente trovato la serenità: “Voi mi vedete così ‘pazza”, ma io sono una Donna all’antica.

Ho dei valori molto importanti, e anche il mio fidanzato la pensa come me. Infatti, non vediamo l’ora di sistemarci e di avere presto dei bambini”, ha dichiarato Francesca Cipriani, e ancora: “Tra il primo e il secondo incontro con Alessandro, ha continuato a corteggiarmi: mandandomi messaggi romantici, fiori, tortellini, piadine della sua Romagna e i ravioli. Sapeva benissimo come colpirmi, perché aveva capito da subito che ero una gran golosona!”