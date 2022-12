GF Vip, addio tra Edoardo e Antonella: parla il papà della Fiordelisi

Il padre di Antonella Fiordelisi, Stefano Fiordelisi, ha rotto il silenzio dopo che, nelle ultime ore, Edoardo Donnamaria ha annunciato l’intenzione di troncare il rapporto con sua figlia.

Stefano Fiordelisi: l’addio tra Antonella e Edoardo Donnamaria

Edoardo Donnamaria ha perso la pazienza con Antonella Fiordelisi e, nelle ultime ore, ha annunciato al GF Vip la sua intenzione di continuare la sua esperienza all’interno della casa da single. La questione è stata commentata da tanti in rete che tifavano per la coppia e, in queste ore, anche il padre di Antonella, Stefano Fiordelisi, ha commentato la vicenda via social.

“Auspico la miglior soluzione a entrambi. Rimangono due mosche bianche in un mondo malato”, ha scritto.

Per giorni Edoardo e Antonella avrebbero avuto evidenti problemi di gelosia e, nelle ultime ore, Edoardo è sbottato dopo che lei aveva fatto l’imitazione di Oriana Marzoli. “Mi dispiace ma c’è poco da fare, mi sa. Voglio cercare di prendere un po’ le distanze, di stare tranquillo e non far sì che il mio umore dipende da te.

Ti prego, lasciami in pace. Non sto lasciando nessuno ma ti ho detto che voglio stare un po’ da solo, senza pensare a te che me ne fai una ogni giorno. Nemmeno prima stavo tanto bene, te ne sarai accorta”, ha tuonato Edoardo mentre Antonella, al momento, non ha potuto far altro che accettare la sua decisione. In tanti si chiedono se tra i due ci saranno ulteriori sviluppi e se si chiariranno prima della fine del programma.