Gli ultimi fatti accaduti nella casa del GF Vip hanno spinto Edoardo Donnamaria a prendere una pausa da Antonella Fiordelisi e lui stesso si è sfogato contro la concorrente con cui ha stretto un importante legame all’interno della Casa.

Edoardo Donnamaria contro Antonella Fiordelisi

Al GF Vip sono volate scintille tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. In particolare il concorrente non ha gradito l’imitazione fatta dalla fidanzata a Oriana Marzoli (con tanto di perizoma) e si è scagliato contro di lei chiedendole di lasciarlo in pace. A seguire Edoardo si è sfogato anche con Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia per via di quanto accaduto:

“Sono matto io o questa vive in un altro mondo? Cioè ma io non ci sono mai stato con una persona così in vita mia.

Ma di cosa parliamo, per me è follia. Come se io avessi dovuto imitare Antonino e avessi portato Oriana nel van. Dai ma non ci sono parole. (…) No, no ragazzi basta, è basta davvero, finita. Non è possibile che sto così tutti i giorni. Adesso nemmeno mi viene da piangere. Una persona che mi tratta così male non l’ho mai trovata in vita mia. Sono sicuro, una così accanto a me non ci può stare e non ce la voglio”.

In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se Antonella e Edoardo riusciranno a chiarirsi visto che, negli ultimi giorni, i problemi di gelosia tra i due sono aumentati sempre di più.