Gf Vip, Alex Belli sbotta: “Non mi mettete in questa situazione”

Alex Belli si è arrabbiato con gli altri concorrenti del GF Vip e ha specificato di non essere disposto a dormire con una delle concorrenti.

Alex Belli ha tuonato contro gli altri concorrenti dopo che Lulù Hailé Selassié lo ha messo alle strette per avere un nuovo posto letto (lontano da quello di Manuel Bortuzzo).

Alex Belli contro Lulù Hailé Selassié

Nell’ultima diretta del GF Vip Manuel Bortuzzo ha definitivamente messo fine al suo rapporto con Lulù Hailé Selassié che, ovviamente, ha tentato di tutto pur di convincere il nuotatore a stare con lei.

Una volta compreso che per loro non ci sarebbero state altre possibilità, Lulù Hailé Selassié ha chiesto agli altri concorrenti di rivedere la disposizione dei posti letto così da non dover stare accanto a Manuel Bortuzzo. Mentre gli altri si sono messi a disposizione, Alex Belli ha specificato di non voler dormire con nessuna delle donne presenti in casa:

“Ragazzi ve lo chiedo cortesemente, ve lo dico adesso e non lo dico più, io non dormo vicino ad una donna.

Sono un uomo sposato, non voglio dormire con una donna. Non mi mettete in questa situazione. Qui dentro siamo ripresi, e anche se non lo fossimo non ci dormirei”, ha dichiarato il modello, e ancora: “Io sto vicino a Nicola, che è una persona con cui dormo bene energicamente parlando. Se tu vuoi dormire da qualche parte, io piuttosto mi metto sul divano. Non mi mettete in queste condizioni”.

Alex Belli contro Mila Suarez: la diffida

Nei giorni scorsi Alex Belli ha inviato una lettera di diffida alla sua ex, Mila Suarez, che sui social è tornata più volte a scagliarsi contro di lui e la moglie, Delia Duran.“Come faccio a parlare con tanta sicurezza? Nessuna ti conosce meglio di me […] Con la sottoscritta hai dato il peggio”, ha tuonato la modella via social, e ancora: “Poi tu la chiami moglie, anche se gira voce, che il tuo matrimonio fosse solo una cerimonia d’apparenza, finto come te”.

Alex Belli: il desiderio di un figlio

Nel frattempo Alex Belli e sua moglie hanno parlato al GF Vip dalle difficoltà da loro vissute nel tentativo di avere un figlio insieme. “Sono anni che desidero un figlio, mancanza per la quale non mi sento completamente un uomo”, ha dichiarato il modello, e ancora: “Non penso che questo possa minare il mio rapporto con Delia, allo stesso tempo noi lo desideriamo tanto e so che per una donna è una cosa molto importante. La storia di Carmen Russo mi ha fatto riflettere”, ha dichiarato Alex Belli.

