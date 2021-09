GF Vip, Alex Belli sulla moglie: “Non voglio essere frenato dalla sua gelosia”

Nel corso della seconda puntata del Grande Fratello Vip si è parlato della gelosia della moglie di Alex Belli. Ecco cosa è successo.

Dopo l’esordio di lunedì 13 settembre, Alfonso Signorini è tornato in onda venerdì 17 settembre con la seconda puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è parlato della gelosia della moglie di Alex Belli.

Ecco cosa è successo.

Alex Belli al Grande Fratello Vip

Nel corso della prima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 13 settembre, si è assistito all’ingresso nella casa più spiata d’Italia di Alex Belli. L’attore ha fatto il suo ingresso in passerella a bordo di una moto a 66 cavalli, dove ha subito fatto conoscenza delle tre principesse, per poi conoscere gli altri compagni d’avventura una volta varcata la porta rossa di Cinecittà.

Alex Belli, la seconda puntata del GF Vip

La seconda puntata del GF Vip ha visto Alfonso Signorini interpellare Alex Belli, per poi parlare delle attenzioni nei suoi confronti da parte delle “vippone” della casa più spiata d’Italia. “Con le tre principesse mi sono sentito un principe“, ha affermato ad esempio Belli.

Proprio prima di partecipare al reality, inoltre, Alex Belli ha scritto una lettera pubblica alla moglie Delia, sottolineando di volerle stare vicino e rispettarla, ma al tempo stesso sentirsi libero di vivere quest’esperienza divertendosi, senza pensare a una reazione negativa da parte della partner.

“Voglio vivermela così, non voglio essere frenato dalla sua gelosia“, ha spiegato il concorrente del Grande Fratello Vip a Signorini. “Io e Delia siamo stati per tre anni sempre insieme, è un rapporto simbiotico. Lei si fida di me, ha sempre un po’ di gelosia, è sudamericana… Non penso ci sia stato niente in questi giorni però!”.

Alex Belli, l’ingresso di Sophie Codegoni

Sempre nel corso della seconda puntata del Grande Fratello Vip ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia l‘ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni.

La nuova inquilina della casa più spiata d’Italia, nel corso della clip di presentazione ha parlato proprio di Belli. Parole che non sono passate di certo inosservate, con Signorini che ha chiesto proprio all’attore di raggiungere l’ex tronista in passerella e accompagnarla in casa. Una volta fatto il suo ingresso nell’abitazione l’ex tronista ha subito cercato di smorzare i toni affermando: “La mia era una battuta. Lo so che è sposato” .

Il post della moglie di Alex Belli

Dal suo canto Signorini ha colto l’occasione per mostrare un messaggio social della moglie di Alex Belli che in settimana ha scritto: “Mio marito è entrato nella casa perché vuole costruire un futuro per la nostra famiglia. Non è andato lì per allettare e rallegrare ogni tipo di donna insoddisfatta e in cerca di popolarità mascherata da amore. Come ti permetti Sophie Codegoni! Come si permettono le tre “principesse”. Se questa è la piega della trasmissione, entro nella casa e me lo porto via!! Così vi faccio vedere di che pasta sono fatte le venezuelane!”.