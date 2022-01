GF Vip, Alfonso Signorini: “Stasera entrerò nella Casa, ecco chi sono le nuove concorrenti”

In attesa della nuova puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha fatto alcune anticipazioni ai fan più appassionati del reality show.

A poche ore dalla messa in onda della nuova puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha fatto alcune anticipazioni ai fan del programma, rivelando l’imminente ingresso nella Casa più spiata d’Italia di due nuove concorrenti.

GF Vip, Alfonso Signorini: “Stasera entrerò nella Casa”

Mancano poche ore alla messa in onda della nuova puntata del Grande Fratello Vip che verrà trasmessa nella serata di venerdì 7 gennaio. In questo contesto, il conduttore Alfonso Signorini ha deciso di fare alcune anticipazioni ai fan del reality show.

Ricollegandosi a quanto accaduto durante la puntata di lunedì 3 gennaio, Alfonso Signorini ha dichiarato: “Se c’è un dono che la Befana non ha portato ai nostri vipponi è quello della tranquillità perché, insomma, i coinquilini all’interno della Casa si sono definitivamente spaccati in due fazioni.

Stasera si preannuncia una puntata veramente infuocata a causa anche di quello che è stato detto negli ultimi giorni, proprio quelli trascorsi dopo lunedì. È successo davvero di tutto e anch’io ho parecchie cose da raccontare ai vipponi. Avevo concluso la puntata invocando un provvedimento disciplinare. Stasera, per la prima volta, entrerò in Casa perché ho bisogno di guardarli negli occhi e di fare loro un discorso ma questa non sarà l’unica per i nostri vipponi…”.

GF Vip, Alfonso Signorini: “Ecco chi sono le due nuove concorrenti”

Il conduttore del GF Vip, poi, ha svelato l’identità delle due nuove concorrenti che presto varcheranno la soglia della Casa più spiata d’Italia, annunciando: “Questa sera ci sono due ritorni molto molto speciali. Innanzitutto, un rientro: una delle grandi protagoniste della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, Dayane Mello, tornerà nella Casa. Dayane ha un rapporto di straordinaria amicizia con Soleil: loro non si vedono da diversi mesi e per lei sarà una grandissima sorpresa trovarsela di fronte”.

Insieme a Dayane Mello, però, diverrà concorrente anche un altro volto particolarmente noto di questa edizione del reality. Alfonso Signorini, infatti, ha svelato quanto segue: “Ma c’è un’altra donna che questa sera farà capolino nella Casa del Grande Fratello Vip, pronta a scombussolare nelle vesti di nuova concorrente la vita della Casa e, in particolar modo, la vita di Soleil – e ha aggiunto –. Sto parlando di Delia Duran, la moglie di Alex Belli. Voglio vedere che cosa succederà quando Delia entrerà da concorrente nella Casa. Questa sera, sarà proprio lei a dare l’annuncio, rivelando che inizierà la sua quarantena qui, a Cinecittà, per poter entrare in Casa”.

GF Vip, Alfonso Signorini: “Sorpresa per Manuel Bortuzzo”

Infine, il conduttore ha comunicato anche un’importante novità legata a Manuel Bortuzzo: “Altro vippone, altra emozione. È dall’inizio del programma che Manuel non vede suo fratello Kevin a cui lui è legatissimo e, questa sera, Kevin ha deciso di venire qui e portare nella Casa nella casa per dare una bella ventata di energia a suo fratello”.