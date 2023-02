Antonino Spinalbese potrebbe rischiare dei provvedimenti, per aver violato il regolamento del Grande Fratello Vip.

Antonino SPinalbese ha violato il regolamento del GF Vip

Antonino Spinalbese potrebbe rischiare dei provvedimenti. Il concorrente, che tra dicembre e gennaio è uscito dalla casa per accertamenti medici, ha raccontato ad Antonella Fiordelisi di aver appreso delle informazioni riguardo le preferenze del pubblico. Questo significa che ha violato il regolamento del reality.

Anche Striscia La Notizia ha parlato del comportamento del concorrente. L’ex di Belen, secondo quanto raccontato da Antonella, ha rivelato che Micol Incorvaia sarebbe una delle preferite del pubblico. “Mi ha già detto che Micol sarà la preferita al cento per cento. Anche perché lui mi ha detto che quando è uscito si è reso conto un po’ di chi sono i preferiti e queste cose qui” ha dichiarato la Fiordelisi.

Il regolamento del Grande Fratello Vip

Come sottolineato da Striscia La Notizia, il regolamento del Grande Fratello vieta ai concorrenti di rivelare in casa quello che accade fuori dalle mura di Cinecittà. Antonino Spinalbese non avrebbe rispettato questa regola. Sembrerebbe, però, che quest’anno il programma sia più flessibile e che tenda a chiudere un occhio davanti ad atteggiamenti di questo tipo. Davide Donadei aveva rivelato i nomi dei Big in gara a Sanremo 2023 e Wilma Goich aveva parlato della partita Argentina-Arabia Saudita dei Mondiali in Qatar, ma nessuno è stato punito.