Il GF Vip sta scaldando i motori: il reality più spiato d’Italia tornerà in tv tra un paio di mesi, con un’edizione del tutto rinnovata. Secondo alcune indiscrezioni dell’ultima ora, tra i concorrenti ci saranno Antonio Razzi ed un ex tronista.

GF Vip: Antonio Razzi e un ex tronista concorrenti

Alfonso Signorini e la sua squadra sono al lavoro per creare una nuova e scoppiettante edizione del GF. Come spiegato da Pier Silvio Berlusconi, il reality non sarà più Vip o Nip, ma sarà semplicemente il Grande Fratello. Questo significa che il cast sarà composto sia da gente famosa che da persone del tutto sconosciute. Tra i personaggi già noti, secondo alcune indiscrezioni dell’ultima ora, dovrebbero esserci Antonio Razzi e un ex tronista.

L’indiscrezione su Antonio Razzi al GF Vip

In merito a Razzi, a lanciare l’indiscrezione è stato Dagospia:

“L’ex senatore Antonio Razzi è vicinissimo a entrare nella Casa del prossimo Grande Fratello Vip – da anni Razzi briga per essere scelto nel cast del reality -. Nel 2021 disse: “Il GF Vip? E’ il mio sogno”.

Sono anni, d’altronde, che Antonio corteggia gli autori del GF. Razzi, qualche tempo fa, aveva dichiarato a The Pipol Tv: “Alfonso prendimi, perché vorrei tanto entrare nella casa più spiata d’Italia e far divertire tutti. Non te ne pentirai fidati“.

GF Vip: l’indiscrezione sull’ex tronista

Oltre ad Antonio Razzi, tra i Vip del GF dovrebbe esserci anche un ex tronista. A lanciare l’indiscrezione è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza: