Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha commentato la situazione dei cacciati dal GF Vip. Dalla prossima edizione, il reality più spiato d’Italia cambierà.

Pier Silvio Berlusconi: la sua versione sui cacciati dal GF Vip

Pier Silvio Berlusconi non ha alcun dubbio: il GF non sarà più Vip o Nip, ma solo Grande Fratello. Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset ha chiarito che il reality tornerà al passato, dando più importanza alla storia che al personaggio. “Come decidere se una persona entra nel cast? Se ha una storia da raccontare e caratteristiche da portare“, ha dichiarato. In merito ai cacciati dal GF Vip, invece, ha ammesso:

“Non ci sono state epurazioni, ma comportamenti che da editori noi non abbiamo considerato corretti. Punto!”.

GF Vip: Berlusconi chiede attenzione agli autori

Berlusconi ha ammesso che in passato ci sono state della mancanze, sia da parte loro che dagli autori del GF Vip. Ha dichiarato:

“Il cast può essere giusto o sbagliato. Non è colpa di un individuo, di un ragazzo essere in un certo modo e se perde il controllo. La colpa è di chi fa il prodotto, diciamolo chiaro. Colpa nostra, ci siamo un po’ distratti“.

GF, niente Vip: come si sceglie il cast?

Pier Silvio, in merito al cast, ha sottolineato:

“La strada è la solita, scegliere persone che abbiano storie da raccontare e possano creare dinamiche. E’ un prodotto tv, non stiamo parlando di chissà cosa”.

Dinamiche, autori e prodotto tv: il vero Grande Fratello non esiste più, questo è chiaro.