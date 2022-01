L’ex concorrente del GF Vip, Biagio D’Anelli, ha annunciato di essere pronto a fare ritorno nella Casa per riabbracciare Miriana Trevisan.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Biagio D’Anelli, ha annunciato di essere pronto a fare ritorno nella Casa più spiata d’Italia per riabbracciare Miriana Trevisan.

GF Vip, Biagio D’Anelli: “Torno nella Casa per fare l’amore con Miriana”

Nel corso di un’intervista rilasciata al magazine Nuovo, l’esperto di gossip ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, Biagio D’Anelli, ha dichiarato di essere pronto a sottoporsi a una nuova quarantena pur di fare ritorno nella Casa più spiata d’Italia e riabbracciare Miriana Trevisan.

A questo proposito, l’ex gieffino ha ammesso di essere entusiasta all’idea di poter varcare nuovamente la soglia della porta rossa del loft di Cinecittà per poter rivedere la showgirl con la quale ha instaurato un rapporto speciale, nonostante le poche settimane di convivenza.

A Nuovo, quindi, Biagio D’Anelli ha rivelato: “Torno nella Casa per fare l’amore con Miriana… – e, rivelando di sentire enormemente la mancanza della donna, ha aggiunto –. La desidero con passione, la voglio riempire di baci, e…”.

GF Vip, Biagio D’Anelli rivela come ha conquistato Miriana Trevisan

Nell’intervista rilasciata a Nuovo, poi, Biagio D’Anelli ha spiegato come sia riuscito a conquistare Miriana Trevisan, affermando di averla corteggiata in modo tradizionale in quanto ha riconosciuto nella showgirl una donna d’altri tempi.

L’esperto di gossip, inoltre, ha sottolineato che Miriana Trevisan ha vissuto una vita molto intensa, precisando: “Ha vissuto cose belle, ma anche tante cose brutte nella vita… ha iniziato a fidarsi di me e il nostro rapporto è cresciuto giorno dopo giorno”.

GF Vip, Biagio D’Anelli e la rottura con la fidanzata

Infine, a Nuovo, Biagio D’Anelli ha rivelato che la rottura con la sua fidanzata avvenuta mentre l’opinionista si trovava all’interno della Casa del GF Vip non è dipesa da Miriana Trevisan.

L’ex gieffino, infatti, ha raccontato che il rapporto con la compagna stava già affrontando una forte crisi e, probabilmente, sarebbe giunto a capolinea anche se non avesse legato in modo così intenso con la showgirl.

Nello specifico, Biagio d’Anelli ha affermato: “Tra noi sarebbe finita lo stesso anche se io fossi stato fuori dalla Casa…”