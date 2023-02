Gli ex degli attuali concorrenti stanno creando molto scompiglio in casa, alimentando notevolmente una situazione di forte tensione che regna nel reality.

Oriana Marzoli si è recentemente scagliata contro due concorrenti.

Grande tensione al Grande Fratello Vip

Oriana Marzoli si è scagliata contro altri due concorrenti. Fin da quando sono entrati, gli ex degli attuali concorrenti stanno creando non poco scompiglio, alimentando ulteriormente la tensione che regna sovrana nella casa. In particolare si parla di Ivana Mrazova, ex compagna di Luca Onestini, Martina Nasoni, ex fidanzata di Daniele Dal Moro, e Matteo Diamante, ex di Nikita Pelizon.

Oriana Marzoli ha avuto una forte discussione proprio con Matteo, a cui ha partecipato anche Luca Onestini. La concorrente è arrivata ad intimare a Diamante di non metterle le mani addosso. Onestini, invece, lo ha accusato di essere un razzista per le frasi usate contro la modella. Anche con Martina Nasoni ci sono stati diversi momenti di contrasto, in cui sono volate parole grosse.

Oriana Marzoli contro Martina Nasoni e Matteo Diamante

Oriana Marzoli non riesce a sopportare Martina Nasoni, e non solo perché è stata l’ex di Daniele Dal Moro. La vippona ha usato parole di fuoco sia contro Martina che contro Matteo Diamante. “Voglio vedere fuori questi due, hanno rotto le pa**e, è arrivata l’ora, vogliono stare fino alla fine…è arrivata l’ora, basta: voglio vedere due in meno. Non sono concorrenti…” ha dichiarato la modella. Nicole Murgia le ha dato speranza, spiegando che nella puntata del 23 febbraio potrebbe accadere qualcosa.

Il suo forte sfogo ha scatenato molte reazione da parte dei telespettatori, che si sono chiesti il motivo per cui Oriana sia così contrariata dalla presenza di questi ospiti. Ovviamente il pubblico anche in questa occasione è diviso.