Claudio Roma beccato mentre bestemmia? Possibile rischio squalifica in vista per il concorrente del GF Vip

Secondo la segnalazione di un utente del web, il neo concorrente del GF Vip Claudio Roma avrebbe bestemmiato in diretta, dando vita al primo bestemmia-gate dell’edizione. Possibile rischio squalifica per lui? Al momento la produzione non ha preso provvedimenti.

GF VIP, Claudio Roma ha bestemmiato? Il video dall’web

Anche quest’anno il GF Vip non poteva iniziare senza attirare l’attenzione del pubblico da casa: Claudio Roma, neo concorrente della casa più spiata d’Italia, avrebbe bestemmiato in diretta, come proverebbe il seguente video pubblicato da un utente su X.

Raga vi prego… ha bestemmiato?

Sentite anche voi quello che ho sentito io?😅#GF #grandefratello pic.twitter.com/k8n7dWPo6f — Viva il trash (@vivailtrashhh) September 16, 2023

Nel video si sente lui pronunciare quella che ha molti sembrerebbe una pesante imprecazione. Per alcuni si tratterebbe di un semplice intercalare, ma per molti sarebbe un chiaro insulto a Dio che a questo punto non dovrebbe passare inosservato.

Claudio Roma rischia la squalifica?

Al momento Alfonso Signorini e lo staff del Grande Fratello Vip non hanno preso nessuna decisione in merito alla presunta bestemmia pronunciata dal concorrente, ma nel caso quest’ultima venisse confermata, il 34enne romagnolo rischierebbe la squalifica immediata.

Molti utenti e appassionati del GF ricordano in queste ore il caso di Denis Dosio che in una passata edizione del programma era stato subito squalificato per una bestemmia, nonostante lui stesso l’avesse giustificata come un semplice “intercalare”.