GF Vip, concorrenti preoccupati per Edoardo Donnamaria: "Vomitava e parlava da solo..."

C’è una crescente preoccupazione all’interno della casa del GF Vip per le attuali condizioni di salute di Edoardo Donnamaria, che nelle scorse ha messo in allarme più che mai i suoi coinquilini manifestando una serie di comportamenti decisamente bizzarri.

Edoardo Donnamaria: le confessioni e lo sfogo di Luca Onestini

Il primo a parlare apertamente dei problemi del volto di Forum è stato Luca Onestini, che chiacchierando con i suoi coinquilinin giardino ha dichiarato di aver visto Donnamaria vomitare in un angolo, tutto solo, di nascosto rispetto agli altri vipponi. Qui le sue dichiarazioni:

“Ieri voi forse non l’avete visto, ma io adesso non me ne sto più zitto perché mi sono rotto i c….. Quando io vedo uno che si sveglia la mattina e la prima cosa che fa è andare a vomitare là dietro perchè sta di mer… appena alzato e non ce la fa più. Io ho bisogno che questa persona la aiuti. Questa situazione lo sta massacrando.”

Attilio Romita si è poi inserito nella conversazione, aggiungendo di aver visto Donnamaria parlare da solo (“Luca io l’ho visto parlare da solo ieri in camera da letto. Parlava da solo…“) mentre Edoardo Tavassi ha aggiunto di averlo visto “trovato a morire di freddo, scalzo” mentre fuori la temperatura non era delle più clementi. Qui sotto potete recuperare il video dello sfogo di Onestini.

Onestini ha confessato che Edoardo si sveglia la mattina e va a vomitare di nascosto, Tavassi che stava dormendo al freddo scalzo e Attilio che lo ha visto parlare da solo… 💔#gfvip pic.twitter.com/tUdCPUgnqg — 𝑽𝒂𝒍𝒆 ♐︎ (@afiresign_) January 27, 2023

Perché Edoardo Donnamaria sta male?

Una risposta certa a questi bizzarri comportamenti non c’è, eppure viene da pensare che tutto sia legato al suo rapporto, per certi versi distruttivi, con la fidanzata Antonella Fiordelisi. Di lei Donnamaria sembra essere in qualche modo in soggezione: nonostante le abbia recriminato di fare spesso la vittima e di comportarsi in modo doppiogiochista, Donnamaria continua a ricercare la sua compagnia e il suo affetto.