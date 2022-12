GF Vip, Dayane Mello furiosa con Dana Saber: "Deve togliersi di bocca il mio nome!"

Dayane Mello sarebbe andata su tutte le furie con Dana Saber e avrebbe tolto la possibilità ai concorrenti del GF Vip di parlare di lei.

Dayane Mello contro Dana Saber

Nelle ultime ore Dayane Mello si è sfogata via social e molti credono che la modella ce l’abbia con l’ex amica Dana Saber, con cui era stata avvistata in atteggiamenti intimi alcuni mesi fa. Dayane avrebbe chiesto alla produzione del programma di invitare i concorrenti a non parlare più di lei e per finire si è scagliata contro coloro che, a suo dire, avrebbero copiato il suo atteggiamento e la sua esprienza all’interno del reality show.

“Ognuno doveva fare il proprio percorso di vita e di lavoro e togliere dalla bocca il mio nome.

Certamente ho fatto anche il mio percorso con tanto di sacrifici. Tutti vogliono attaccarsi per essere uguale a me, ma devi nascere con l’essenza giusta. Io amo quello che sono e poi l’ho fatto anche vedere a tutti”, ha tuonato Dayane che, per finire, ha anche affermato di aver fatto “pulizie” nelle sue amicizie. Lei e Dana Saber dunque hanno interrotto i rapporti?

Le due erano state avvistate all’inizio dell’estate mentre erano intente a scambiarsi baci appassionati per le vie di Milano e in tanti avrebbero voluto saperne di più in merito al loro rapporto.

A seguire, a sorpresa, la Saber è entrata nella casa più spiata d’Italia dove ha già litigato con molti dei concorrenti presenti all’interno del programma.