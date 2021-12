Delia Duran sarebbe pronta a varcare la soglia della porta rossa e a diventare una nuova concorrente del GF Vip 6.

Secondo i rumor in circolazione Delia Duran si troverebbe in isolamento preventivo e sarebbe pronta a entrare nella casa del GF Vip 6.

Delia Duran concorrente del GF Vip 6

Dopo la squalifica di Alex Belli sembra che Delia Duran sia pronta a entrare nella casa del GF Vip 6 in qualità di nuova concorrente.

Senza dubbio tra la showgirl e Soleil Sorge potrebbero dunque scatenarsi nuove diatribe visto e considerato quello che c’è stato tra l’influencer e il marito della Duran, Alex Belli. Sempre secondo i rumor Delia (così come suo marito Alex Belli, che infatti nelle ultime dirette del reality show si è mostrato in collegamento da casa) sarebbe in autoisolamento preventivo al fine di varcare la soglia della prota rossa il 3 gennaio.

Insieme a lei dovrebbe entrare al GF Vip lo stesso giorno anche Kabir Bedi.

La querela di Delia Duran

“Con riferimento alle dichiarazioni di contenuto diffamatorio diffuse sui social media da tale Carlo Cuozzo in relazione a un asserito flirt sentimentale che hanno gravemente leso la mia onorabilità e reputazione, comunico di aver incaricato il mio legale di fiducia di tutelare e difendere la mia immagine in tutte le sedi competenti, censurando lo spregevole comportamento di certi soggetti, che per avere un momento di visibilità non hanno esitato a millantare in modo assolutamente illecito situazioni e vicende del tutto false e inveritiere che altro non fanno se non ledere la mia reputazione, onore e decoro. Delia”.

Delia Duran contro Soleil Sorge

In tanti non vedono l’ora di sapere se Delia varcherà davvero la soglia della porta rossa, specialmente perché il suo ingresso potrebbe cambiare ulteriormente le dinamiche tra i concorrenti rimasti in gara.

Senza dubbio Delia vorrà affrontare nuovamente Soleil Sorge, a cui ha dichiarato guerra dopo quanto accaduto tra lei e suo marito Alex Belli. Anche l’influencer italoamericana per il momento sembra poco incline a un chiarimento con la Duran, che l’ha definita persino una “gatta morta”.

Delia Duran e Alex Belli

Contro ogni pronostico Delia Duran ha deciso di tornare insieme a Alex Belli, che si è detto pronto a riconquistare la sua fiducia.

Nelle ultime ore però, Carlo Cuozzo (l’uomo che Delia ha baciato mentre Belli era ancora all’interno della Casa) è tornato a svelare nuovi retroscena riguardanti la notte che avrebbe trascorso insieme alla Duran (che a sua volta ha fornito un’altra versione dei fatti). Cosa sarà accaduto davvero tra i due?