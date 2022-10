Gf Vip, diretta staccata per 10 minuti: i telespettatori si ritrovano a guardare la preparazione della cena della sera precedente.

La diretta del Gf Vip, nella mattinata di mercoledì 26 ottobre 2022, è stata staccata ancora una volta. Una pausa di dieci minuti, che è stata subito intercettata dai telespettatori collegati su canale 55 del digitale terrestre. Cosa è successo?

Gf Vip: diretta staccata per 10 minuti

Intorno alle 10:50 di mercoledì 26 ottobre 2022, la diretta del Gf Vip è stata staccata ancora una volta. I telespettatori collegati con canale 55 del digitale terrestre hanno lasciato Charlie Gnocchi in cucina, intento a disegnare l’ennesima macchinetta del caffè, e Pamela Prati che dava il buongiorno a Marco Bellavia. Al ritorno della pubblicità, si sono ritrovati catapultati nella preparazione della cena della sera precedente.

Gf Vip, diretta staccata per 10 minuti: cosa è successo?

In questa edizione, non è la prima volta che la diretta del Gf Vip viene staccata. La volta precedente, con la scusa del guasto tecnico, è durata qualche ora e si è riaccesa proprio nel momento in cui Sara Manfuso abbandonava la Casa. Considerando che nelle ultime ore Elenoire Ferruzzi ha avuto un duro sfogo, con tanto di confessionale al vetriolo, possibile che lei sia la prossima a dire addio al reality?

Elenoire Ferruzzi abbandona il Gf Vip?

Al momento, non è dato sapere il motivo per cui la diretta è stata staccata per 10 minuti. I Vipponi già svegli, a patto che sappiano di non essere andati in onda per un po’, non hanno commentato la faccenda. La Ferruzzi, invece, non è ancora apparsa in video, ma potrebbe essere tranquillamente a letto.