GF Vip, il confessionale notturno di Elenoire finisce male: i concorrenti fuori sentono urla e parolacce.

Attimi di tensione nella casa del GF Vip. Elenoire Ferruzzi, dopo aver ricevuto un due di picche da Daniele Dal Moro, ha passato ore terribili e, nella notte, è stata chiamata in confessionale. I concorrenti che erano fuori hanno sentito urla e parolacce.

Nelle ultime settimane, Elenoire Ferruzzi si è avvicinata molto a Daniele Dal Moro. La Vippona ha iniziato subito a viaggiare con la mente, confessando ad alcuni compagni d’avventura di avvertire un forte interesse anche da parte del ragazzo. Finalmente, è venuta fuori la verità: Daniele vede Elenoire come un’amica, nulla in più. Questa rivelazione ha fatto perdere le staffe alla Ferruzzi che, ancora una volta, sostiene di non essersi inventata nulla.

Dopo ore di tensioni, la performer è stata chiamata in confessionale e le sue urla sono state chiaramente avvertite da quanti erano fuori.

“Io no e allora ho travisato, ma vaffanc**o!“, urla Elenoire contro il GF Vip. Fuori dal confessionale, Antonino Spinalbese e Daniele si sono immediatamente guardati negli occhi. “Ma è lei che sta urlando?“, si sono chiesti i due Vipponi. Molto probabilmente, gli autori del reality stavano cercando di calmare la Ferruzzi, ma hanno ottenuto l’effetto contrario.

Poco prima di entrare in confessionale, Elenoire si è sfogata con Edoardo Donnamaria:

“Ma secondo te io sono una pazza che si inventa le cose?! No vabbè da come parli nessun uomo può essere interessato a me allora. Se io ti dico che ho visto determinati atteggiamenti è vero. No, non ho travisato nulla! No, non è proprio così, le cose si fanno in due e non da soli. Io mica mi innamoro di tutti gli uomini qui dentro. Mica mi sono invaghita di te o di George o di Antonino. Ci sarà un motivo se lo penso di lui?! Ma che sono na pazza? Ma quali sensazioni che ho io? E allora basta sono una scema, sono pazza e che mi fisso”.