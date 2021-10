GF VIP: Francesca Cipriani incontra il fidanzato Alessandro

Francesca Cipriani è follemente innamorata del suo ragazzo Alessandro Rossi: l'incontro e la "drammatica" separazione.

Lo scorso 22 ottobre, in concomitanza con la messa in onda di Tale e Quale Show su Rai1, Canale 5 ha proposto una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Alla fine la serata è stata vinta dalla rete ammiraglia della TV di stato con un 21.6% di share, contro il 18.2% maturato dal reality Mediaset.

Lo show condotto da Alfonso Signorini ce l’ha messa tutta puntando sul carattere effervescente di Francesca Cipriani, una delle protagoniste assolute del GF VIP 2021.

Francesca Cipriani innamoratissima del suo ragazzo

Francesca Cipriani è molto sensibile quando si parla del suo ragazzo Alessandro Rossi. I due hanno avuto modo di vedersi, un incontro commovente ed emozionante se pensiamo che il fidanzato della Cipriani, prima di riabbracciarla, si è dovuto sottoporre a un periodo di quarantena.

Francesca Cipriani riabbraccia Alessandro

L’incontro tra Francesca Cipriani e Alessandro Rossi non è stato tuttavia immediato. La 37enne ha dovuto prima fare il giro della Casa, per poi prendere a spallate la porta rossa per poter rientrare. Un’esasperata Francesca, rivolgendosi ad Alfonso Signorini, ha dunque chiesto: “Ti prego Alfonso non farmi soffrire così”. Alla fine, al limite della sopportazione, l’ex Pupa ha intravisto il suo amato Alessandro, saltandogli addosso con una particolare foga amorosa.

Francesca Cipriani si mette a piangere

Tuttavia, dopo il romantico momento rosa, è arrivata l’ora che Francesca Cipriani e Alessandro Rossi si separassero. Il ragazzo è infatti dovuto uscire. La giovane ha prima urlato “no”, per poi mettersi a piangere disperatamente. Per calmarla, Giucas Casella ha addirittura tentato di ipnotizzarla, ma il suo intervento non si è rivelato essere molto efficace…