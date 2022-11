GF Vip, i concorrenti fanno sciopero e si apre la porta rossa: è caos

I concorrenti del GF Vip si sono lasciati andare ad una specie di sciopero.

Il motivo? Il cibo scarseggia, soprattutto dopo il ritorno in Casa dei concorrenti positivi al Covid. Durante la ‘manifestazione’ si è aperta la porta rossa ed è scoppiato il caos.

GF Vip: i concorrenti scioperano e si apre la porta rossa

Attimi di tensione nella Casa del GF Vip. I concorrenti, capitanati da Attilio Romita, hanno organizzato uno sciopero. I Vipponi hanno deciso di manifestare perché il cibo scarseggia, specialmente dopo il rientro in gioco dei concorrenti positivi al Covid.

Tutti insieme, intonando i classici cori si sono diretti verso la porta rossa.

GF Vip: scoppia il caos

Con Attilio come capitano, i concorrenti del GF Vip si sono avvicinati alla porta rossa. Battendo le mani contro le pareti e intonando “Scioperiamo o no, scioperiamo sì o no?“, i Vipponi hanno provato a far valere le loro ragioni. All’improvviso, però, si è aperta la porta rossa. Romita, preso dall’entusiasmo, è entrato nel corridoio proibito e i suoi compagni d’avventura lo hanno immediatamente bloccato.

GF Vip: Attilio Romita rischia la squalifica?

Attilio è tornato indietro dopo qualche secondo e ha continuato a scioperare all’interno della Casa. Possibile che sia a rischio di squalifica? No, visto che ha aperto solo la prima porta rossa e non la seconda. Come accaduto anche nelle altre edizioni, la cacciata arriva solo quando si varca l’ultima soglia.