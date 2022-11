GF Vip, Antonella fa una scenata di gelosia ad Edoardo per Micol

Ennesima scenata di gelosia al GF Vip da parte di Antonella Fiordelisi nei confronti di Edoardo Donnamaria.

Ovviamente, nel suo mirino è finita Micol Incorvaia, e la colpa è del karaoke organizzato dalla produzione.

GF: Antonella fa una scenata di gelosia ad Edoardo per Micol

Continua la saga del GF Vip che vede come protagonisti Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria e Micol Incorvaia. La produzione ha chiesto ai concorrenti di cimentarsi con il karaoke e ha scelto le coppie per le performance. Per creare un po’ di dinamiche interessanti, lo staff di Alfonso Signorini ha assegnato ad Edoardo e Micol la canzone Come un girasole di Giorgia.

L’esibizione, neanche a dirlo, ha fatto infuriare Antonella.

Antonella attacca Micol: volano paroloni

Appena Edoardo e Micol hanno iniziato a cantare, Antonella ha assunto un’espressione di disgusto. Donnamaria si è subito reso conto della cosa e, dopo l’esibizione, ha provato a parlare con lei. Appena il Vippone si è avvicinato a lei, la Fiordelisi ha tuonato:

“Valle a fare alle tue amiche queste coccole. Vai a farle a lei queste cose. Puoi andare da lei. Vai a toccarle il viso, vai a toccarle i brufoletti. Vai a schiacciare i brufoletti alla tua ex, alla tua amica-ex fidanzata. Non mi rompere e vattene da lei. Poverina falla cantare ancora dai. Ma perché non si fidanza con Edoardo Tavassi? Quanto tempo ci vuole ancora? Quanto ci vuole per l”innamoramento? Lei di quanto tempo ha bisogno? Perché non si fidanza con lui? Se Tavassi non vuole allora che punti su Daniele. Solo tu Edo ti potevi fidanzare con Micol Incorvaia”.

Antonella Fiordelisi si sfoga con Patrizia Rossetti

Poco dopo, Antonella si è sfogata con Patrizia Rossetti. Parlando di Micol e di Edoardo, ha dichiarato: