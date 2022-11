GF Vip, Antonella gelosa di Micol: lo sfogo contro Edoardo

Al GF Vip non corre affatto buon sangue ta Antonella Fiordelisi e la ex fidanzata di Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia, e infatti l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo si è abbandonata a una scenata di gelosia.

Antonella Fiordelisi contro Micol Incorvaia

Antonella Fiordelisi è tornata a scagliarsi contro Micol Incorvaia al GF Vip dopo che lei e Edoardo Donnamaria si sono esibiti con il Canta Tu. Antonella in particolare se l’è presa con Edoardo perché, a suo avviso, starebbe troppo vicino alla sua ex e questo ovviamente le causerebbe grande gelosia:

“Valle a fare alle tue amiche queste coccole. Vai a farle a lei queste cose. Puoi andare da lei.

Vai a toccarle il viso, vai a toccarle i brufoletti. Vai a scacciare i brufoletti alla tua ex, alla tua amica-ex fidanzata. Non mi rompere e vattene da lei. Poverina falla cantare ancora dai. Ma perché non si fidanza con Edoardo Tavassi? Quanto tempo ci vuole ancora? Quanto ci vuole per l”innamoramento? Lei di quanto tempo ha bisogno? Perché non si fidanza con lui? Se Tavassi non vuole allora che punti su Daniele.

Solo tu Edo ti potevi fidanzare con Micol Incorvaia“, ha tuonato Antonella quando Edoardo ha provato a farle capire che tra lui e Micol oggi c’è solamente amicizia.

In tanti si chiedono che piega prenderanno le cose tra i tre concorrenti all’interno della Casa e, al momento, sembra che Micol ia attratta da Edoardo Tavassi. Tra i due sboccerà un nuovo amore all’interno della Casa?