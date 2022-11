Edoardo Donnamaria si è finalmente dichiarato ad Antonella Fiordelisi.

Complice la notte e le coperte del letto, l’ex volto di Forum ha confessato alla fidanzata di essersi innamorato di lei. La prima dichiarazione d’amore del GF Vip 7 va in scena.

GF Vip: Edoardo si dichiara ad Antonella

Anche se non ha mai nascosto di essere parecchio interessato ad Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria non si era mai dichiarato in modo tanto esplicito. L’ex volto di Forum, prima di andare a letto con la sua dolce metà, ha sottolineato di non riuscire più ad addormentarsi e svegliarsi senza vedere il suo volto.

Poi, sotto le coperte si è lasciato andare del tutto.

La dichiarazione d’amore di Edoardo

Edoardo, guardando dritto negli occhi la sua Antonella, ha dichiarato:

“Scusami… voglio stare con te sempre… Non ti girare, dormi così… Non riesci ma provaci. Lo so che vuoi stare con me, ma sbaglio sempre. Sempre. Ti amo…”.

La dichiarazione d’amore di Donnamaria è andata avanti ancora per un po’, ma i video non sono molto chiari.

Per i fan, non è importante: il “ti amo” è andato in scena ed è questo che conta.

I fan dei Donnalisi sono in estasi

Su Twitter, dove la dichiarazione di Edoardo ad Antonella ha riscosso infiniti like, piovono commenti come se non ci fosse un domani. Si legge: “Adesso con certezza sappiamo che se discutono o meno Edoardo non andrà mai a dormire senza la sua Nella” oppure “Purtroppo di uomini come Edoardo Donnamaria ce ne sono pochi” o ancora “Loro sono un incastro perfetto.

la purezza di questi due mi fa piangere tanto“.