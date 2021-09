GF Vip, il commento di Franco Bortuzzo sulla relazione del figlio Manuel con Lulù: “Non è il suo tipo”

Franco Bortuzzo, padre di Manuel, ha commentato la relazione del figlio con la principessa Lulù. Secondo lui non andrà avanti.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sono la prima coppia del Grande Fratello Vip 6, anche se in questi giorni sono nate le prime incomprensioni. La principessa si è molto ingelosita per un massaggio del ragazzo a Sophie Codegoni. Il loro avvicinamento è stato commentato da tutti, compreso Franco Bortuzzo, il padre di Manuel. L’uomo, ospite della trasmissione Non succederà più, condotta da Giada Miceli, ha voluto commentare la vicinanza tra suo figlio e la principessa.

L’uomo ha spiegato di essere molto sorpreso, perché i gusti di Manuel in fatto di donne sono sempre stati molto diversi.

GF Vip, le parole di Franco Bortuzzo: sorpreso per la vicinanza del figlio a Lulù

“In quelle circostanze si creano altri equilibri, altre sensazioni, altre leve e altre emozioni. Ora la vedo una bella amicizia senza ombra di dubbio perché Manuel è fatto così con tutte le persone.

Non credo al colpo di fulmine. Il tipo di mio figlio? Io credo di no” ha dichiarato Franco Bortuzzo, spiegando di essere davvero molto sorpreso per questo avvicinamento. Secondo lui si tratta di una bella amicizia e nulla più. Non di una relazione destinata a decollare.

GF Vip, Franco Bortuzzo: le ex di Manuel

“Obiettivamente, lo dico guardando tutte le sue ex che oggi rimpiango perché erano delle ragazze stupende e con un carattere molto generoso, molto affabile.

Io non lo vedo con gli occhi presi. Posso dirti che mio figlio quando è preso, lo noti che è veramente cotto” ha dichiarato Franco Bortuzzo. L’uomo ha spiegato di essere molto dispiaciuto per la rottura del figlio con la sua ex Federica, che apprezzava molto. I due si sono lasciati proprio a causa della disabilità di Manuel. La ragazza non riusciva ad andare oltre e superarla.