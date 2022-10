GF Vip, la battuta infelice di Giovanni Ciacci: è polemica in rete

Giovanni Ciacci è finito di nuovo nell'occhio del ciclone per un'affermazione da lui fatta al GF Vip.

Giovanni Ciacci: la bufera

Dopo esser stato travolte dalle critiche dei fan dei social per il suo comportamento con Marco Bellavia, Giovanni Ciacci è finito di nuovo nell’occhio del ciclone per uno scambio di battute avuto con Sara Manfuso all’interno della casa del reality show.

“Non ti volevo toccare il cu**”, ha detto Ciacci, passando alle spalle della coinquilina, che ha risposto: “Domani urlerò ‘Mi ha toccato il cu**'”.

Ciacci allora ha risposto: “Facciamo una violenza sessuale?”. E Manfuso di rimando: “Sì dai, simuliamo”.

In rete in tanti non hanno gradito lo scambio di battute tra i due vipponi e hanno chiesto che la produzione del programma tv prenda al più presto provvedimenti. Nei giorni scorsi Giovanni Ciacci è stato travolto dalle critiche anche per il suo comportamento con Marco Bellavia, che ha deciso di lasciare il reality show dopo esser stato preso di mira dagli altri concorrenti.

In rete in tanti sono intervenuti in sua difesa e fra questi vi sono state anche l’ex concorrente Maria Teresa Ruta e l’ex opinionista Adriana Volpe, che si sono dette incredule per quanto accaduto al GF Vip.