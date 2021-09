GF Vip, la dura critica delle opinioniste pop verso Lulù: “Quanto è brutta”

Lucrezia "Lulù" Hailé Selassié nel corso dell'ultima puntata del GF Vip è stata criticata duramente dalle opinioniste pop per il suo aspetto fisico.

Nella casa del Grande Fratello Vip è tempo di esperimenti e piccole rivoluzioni. Già, perché nell’ultima puntata sono state introdotte le “opinioniste pop”, chiamate così perché almeno concettualmente rappresenterebbero l’espressione del pubblico da casa. Una presenza la loro che si è fatta sentire fin da subito anche grazie ad una “gaffe” rivolta verso una delle sorelle Selassié vale a dire Lucrezia “Lulù” che è stata duramente criticata per il suo aspetto fisico.

“Mamma quanto è brutta quella lì”, ha affermato a sorpresa una delle due opinioniste. Un commento questo che ha spiazzato lo stesso Alfonso Signorini evidentemente incredulo per quanto appena udito.

Opinioniste pop Lulù, la reazione di Alfonso Signorini

A catturare l’attenzione è stata soprattutto la reazione del conduttore della trasmissione Alfonso Signorini che ha cercato di rimediare con una pezza al “danno” creato dall’opinionista: “Ma guarda che ti sentono”, ha infatti risposto di rimando facendole presente che quel commento sarebbe stato udito dalla concorrente della casa.

Da parte dell’opinionista ad ogni modo è arrivata una puntualizzazione. Ha infatti precisato che Lulù e le sue due sorelle sarebbero state più belle senza trucco.

Opinioniste pop Lulù, la critica a Raffaella Fico

I commenti delle due opinioniste si sono rivolte poi verso Raffaella Fico. La nota show girl nel corso della puntata ha ricevuto infatti un romantico regalo dal fidanzato Piero Neri che le ha fatto recapitare un mazzo di rose rosse.

Successivamente sono state mandate in sovraimpressione una serie di immagini scattate dal settimanale “Chi” che ha immortalato Raffaella Fico, la figlia Pia e il compagno.

“Ma fa l’operaio questo personaggio”, è intervenuta a tale proposito una delle due opinioniste che ha dato a Raffaella Fico della mantenuta che ha quindi risposto: “Fa un lavoro come tanti […] Non sapevo nemmeno che lavoro facesse quando l’ho conosciuto”. Non si è fatta quindi attendere la risposta dell’opinionista che di rimando ha affermato quasi con tono sarcastico: “Certo perché un operaio può permettersi 100 rose rosse”.

Opinioniste pop Lulù, chi sono Rosella e Adriana

Chi sono Rosella e Adriana? Sulla vita delle due sorelle non c’è nulla di straordinario da raccontare se non che entrambe hanno vissuto una vita semplice e completamente lontana dai riflettori. La maggiore Adriana Rota è nata il 3 gennaio del 1944. Ha un marito con cui è sposata dal 1972 e un figlio Davide che l’ha resa nonna due volte. Ha lavorato inizialmente commessa, poi in una casa di riposo. Rosella invece di due anni più giovane ha iniziato a lavorare fin da giovanissima. È sposata dal 1968 e per molti anni è stata segretaria del direttore generale di Publitalia fino a quando non è andata in pensione. Anche lei ha un figlio che l’ha resa nonna per due volte.