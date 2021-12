Valeria Marini, al GF Vip, ha lanciato una frecciata ad Alex Belli e Soleil Sorge, parlando di amori organizzati e dimostrandosi scettica.

Valeria Marini, al GF Vip, ha lanciato una frecciata ad Alex Belli e Soleil Sorge, parlando di amori organizzati e dimostrandosi scettica riguardo questi rapporti creati nella Casa.

Il Grande Fratello Vip andrà in onda fino alla prossima primavera. Questo ha portato parecchi concorrenti a diventare molto insofferenti, con una gran voglia di tornare a casa. Nonostante questo, le dinamiche stanno andando avanti e una di quelle che attira più il pubblico riguarda la relazione tra Alex Belli e Soleil Sorge. Valeria Marini, mentre parlava con Katia Ricciarelli, ha lanciato una frecciata alla coppia.

GF Vip, la frecciata di Valeria Marini ad Alex Belli e Soleil Sorge: “Amori organizzati”

Valeria Marini si sta facendo davvero voler bene all’interno della Casa. Trascorre molto tempo con gli altri concorrenti, cercando di ascoltarli, come ha fatto con Lulù, che si è molto sfogata con lei. La concorrente è sempre molto disponibile, premurosa e generosa e sta conquistando tutti. Parlando con Katia Ricciarelli ha spiegato che secondo lei gli amori che nascono al GF Vip sono tutti costruiti. Il pubblico è convinto che si stesse riferendo proprio ad Alex Belli e Soleil Sorge, che stanno facendo così tanto parlare di loro.

“Tutto sommato sarebbe bello vedere sbocciare degli amori ma è un ‘vorrei ma non posso’” ha dichiarato Katia Ricciarelli. “Oppure ‘vorrei ma è tutto organizzato’” ha sottolineato Valeria Marini.

GF Vip, Valeria Marini: la dolcezza della concorrente e la truffa alla madre

In questi giorni Valeria Marini sta mostrando tutta la sua dolcezza e la sua disponibilità. I concorrenti sono tutti molto felici di averla intorno e il pubblico sta apprezzando molto i suoi comportamenti.

A Storie Italiane, intanto, è stata ospite in collegamento la sua mamma, la signora Gianna, che ha raccontato di aver subito una truffa. “Mia figlia mi ha difeso come una leonessa. Quel consulente mi ha derubata e raggirata e non avendo armi di difesa ha messo dentro questo sesso inesistente. Il truffatore sosteneva che aveva delle foto mie nuda, poi lui ha ritrattato” ha dichiarato la donna. “Avevamo investimenti insieme … Lui non lavora, ruba alla gente scema come me, non me la perdono questa cosa. Mio figlio mi ha detto ‘Sei una donna intelligente, sapevi dentro di te che c’era qualcosa che non andava’. Non volevo sapere la verità poi finalmente qualcuno mi ha fatto vedere i finti versamenti. La mia mente si è aperta e io ho denunciato” ha aggiunto. Anche in questa occasione Valeria Marini ha dimostrato di essere una persona forte e molto generosa.