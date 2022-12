Luca Onestini, entrato al GF Vip da qualche settimana, ha svelato ad Oriana Marzoli quando scade il contratto degli altri Vipponi.

La bella venezuelana è apparsa sorpresa, mentre la regia ha immediatamente censurato la scena.

GF Vip: Luca Onestini svela quando scade il contratto dei Vipponi

Il GF Vip 7 è iniziato lo scorso settembre e andrà avanti fino ad aprile. Come avvenuto anche nelle passate edizioni, i concorrenti che sono entrati in Casa all’inizio del programma saranno chiamati a compiere una scelta importante. Dovranno decidere se restare in gioco oppure mettere fine alla loro esperienza.

Luca Onestini, parlando con Oriana Marzoli, ha svelato quando scade il contratto dei Vipponi.

Oriana Marzoli sorpresa dalla confessione di Luca Onestini

“Ma tu lo sai che loro devono tutti decidere se rifirmare il contratto? E’ scaduto il contratto. Sta settimana gli scade...”, ha affermato Luca parlando con Oriana. La regia del GF Vip ha immediatamente captato la conversazione e ha tolto l’audio. La Marzoli è apparsa sorpresa, ma i telespettatori non hanno potuto ascoltare il resto della loro chiacchierata.

Quando scade il contratto dei Vipponi?

Stando a quanto dichiarato da Onestini, il contratto dei Vipponi scade questa settimana. Pertanto, i concorrenti del GF Vip entrati in gioco a settembre trascorreranno il Natale in Casa e poi dovranno fare una scelta. Molto probabilmente, come accaduto in passato, Alfonso Signorini li dividerà in due gruppi. Alcuni comunicheranno la loro scelta lunedì 26 dicembre e altri il 2 gennaio.