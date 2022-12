GF Vip, Antonino vuole denunciare Oriana: intervengono gli autori

GF Vip, Antonino Spinalbese vuole denunciare per diffamazione Oriana Marzoli: gli autori costretti ad intervenire.

Dopo l’ultima puntata del GF Vip, il rapporto tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli si è definitivamente incrinato.

L’ex parrucchiere, al termine dell’ennesima lite, ha ammesso di voler denunciare la bella venezuelana. Gli autori del reality si sono visti costretti ad intervenire.

GF Vip: Antonino vuole denunciare Oriana

Nel corso dell’ultima diretta del GF Vip, Oriana Marzoli ha duramente attaccato Antonino Spinalbese, tirando in ballo sia Belen Rodriguez che Stefano De Martino. La bella venezuelana ha lasciato intendere che il Vippone le ha fatto delle confessioni senza microfono sul suo rapporto con l’ex compagna.

L’ex parrucchiere non ha preso per niente bene le insinuazioni e si è detto pronto a denunciare la coinquilina.

GF Vip: intervengono gli autori

Sfogandosi con alcuni compagni del GF Vip, Antonino ha espresso l’intenzione di denunciare Oriana per diffamazione. Spinalbese ha spiegato che, fin dall’inizio, ha messo in chiaro le cose con la Marzoli: avrebbero potuto avere solo una storia di letto. La Vippona ha accettato la cosa, poi davanti alle telecamere ha detto tutto il contrario.

Non solo, l’ex parrucchiere sostiene di non averle mai parlato del suo rapporto con Belen.

Oriana cambierà atteggiamento?

Appena Antonino ha dichiarato di voler denunciare Oriana, gli autori del GF Vip l’hanno chiamata in confessionale. Molto probabilmente, lo staff di Alfonso Signorini ha chiesto alla Marzoli di non tirare più in ballo Belen e De Martino. La bella venezuelana accetterà l’imposizione? Staremo a vedere.