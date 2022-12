Al termine dell’ultima puntata del GF Vip, Luca Salatino ha annunciato di aver preso una decisione: dopo Natale abbandonerà la Casa più spiata d’Italia.

Questa volta, l’ex tronista è irremovibile.

Dopo oltre tre mesi nella casa del GF Vip, Luca Salatino ha deciso di abbandonare il reality. Al termine dell’ultima diretta, nel corso della quale ha ricevuto una sorpresa bellissima da parte dei genitori, l’ex tronista si è sfogato con Nikita Pelizon e Davide Donadei. Luca ha esordito:

“Se io faccio altri due mesi e sono due mesi da morto è peggio. Mi peggioro l’immagine anche. E mi manca lei troppo. E poi forse era il momento sbagliato per questa avventura. Se io facevo un anno con lei, lavoricchiavo sui social era diverso. Stiamo da poco insieme ed è strano. Prima a Uomini e Donne, il corteggiamento e tutto, poi la scelta e dopo subito il GF Vip. Poi veniamo da anni di Covid, qui i mesi chiuso pesano. No non ce la faccio più. Inutile restare e peggiorare tutto”.

Luca, consapevole che la prossima settimana il GF Vip lo metterà davanti ad una scelta, ha già deciso cosa farà. D’altronde, arrivato a questo punto, non dovrà pagare nessuna penale, quindi è normale che metta fine alla sua avventura. Ha proseguito:

“Tu mi dici che devo cercare di resistere, ma no. Meglio dei mesi fatti bene che esagerare e farlo male. Allungare senza volerlo non mi piace. Ma loro lo sanno che io esco. Esco anche per Soria è vero, ma non solo lei. Ho un pensiero di lei costante e non si leva. Ho resistito ma adesso basta. Ho capito che sto facendo questo come lavoro per il nostro futuro, non sono scemo. Però sono 100 giorni che sono qui dentro. La fine è arrivata e la vita è fatta di scelte. Io sono arrivato a un punto che mi sono rotto il c***o. La vita è una e devi fare quello che ti senti. Poi mica esco dopo soli 10 giorni. Ci vuole più coraggio a uscire che a restare”.