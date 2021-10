GF Vip, Lulù cambia posto dopo l’uscita di Samy: come reagisce Manuel

Eliminato Samy Youssef, Lulù Selassié ha preso il suo posto alla sinistra di Bortuzzo. Lui non sembrerebbe essere d'accordo.

All’interno della casa del Grande Fratello Vip continua ancora il tiramolla tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia “Lulù” Selassié. I due infatti apparirebbero sempre più lontani. A dimostrarlo è ancora una volta Manuel che, non si sarebbe mostrato entusiasta, quando Ainett Stephens ha annunciato che Lulù si sarebbe messa vicino a lei proprio alla sinistra di Manuel.

Ed è stato proprio lì, che senza dire nemmeno una parola si è portato la mano sulla testa. Un gesto inequivocabile che non ha bisogno di ulteriori spiegazioni.

GF Vip Lulù, Manuel è tornato a dormire con Montano

Tutto è nato quando Manuel Bortuzzo, al rientro di Montano nella casa del Grande Fratello Vip, ha deciso di riprendere il suo posto letto vicino a lui. Questa decisione non è stata presa bene da Lulù tanto che si sarebbe addirittura messa a piangere: “Rispetto tutti i tuoi bisogni, tutto quello che a te serve, i tuoi spazi.

Io però ho bisogno di alcune cose e non volevo dirtelo” Lulù ha poi proseguito mostrando tutte le sue fragilità. “So che si creano situazioni spiacevoli e tu ti allontani da me. Io ho tanti problemi, però volevo solo dirti che stasera volevo dormire con te. Allo stesso tempo non vorrei darti ansie e quindi sto zitta. Però se non parlo sto male e quindi non so cosa devo fare”.

GF Vip Lulù, starebbe meritando di lasciare il Reality

Nel frattempo la giovane etiope avrebbe meditato di lasciare il Reality-Show. La causa sarebbe dovuta al troppo stress che avrebbe accumulato vivendo all’interno della casa: “Vorrei essere fuori di qua, vorrei andare via e l’ho detto alle ragazze – ha aggiunto – Io vorrei andare via, perché ho troppi stress qui dentro e non posso più sopportarli. Già ho tanti problemi gravi e pesanti nella mia vita capisci? Io voglio dormire più volte con te, solo questo, voglio stare con te”.

GF Vip Lulù, i due potrebbero essersi allontanati?

Intanto ci si chiede se i due, che in queste settimane hanno stretto un legame fatto prima di intesa e complicità, poi da comprensioni, possano davvero aver messo un freno. Da parte della giovane ci sarebbe stato nel frattempo la grande consapevolezza di lasciarlo libero, una consapevolezza questa arrivata dopo aver ascoltato le parole prima di Manuel al confessionale, poi quanto detto da Aldo Montano. Infine sono arrivati dei moniti anche da Katia Ricciarelli che le ha detto: “Tu lascialo libero, perché un uomo che non è libero non sarà mai un uomo soddisfatto”.