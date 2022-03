GF Vip, Manila Nazzaro reagisce al soprannome “lavapiatti” datole dagli haters

Manila Nazzaro non è stata apprezzata da tutti i fan del Grande Fratello Vip: alcuni haters le hanno affibbiato il soprannome di "lavapiatti"

Manila Nazzaro non è stata apprezzata da tutti i fan del Grande Fratello Vip: alcuni suoi haters le hanno, infatti, affibbiato il soprannome di “lavapiatti.” La Nazzaro, una volta uscita dalla Casa ha saputo di questo nomignolo e ha reagito scrivendo un messaggio su Twitter.

Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro e i fan del reality show

Come tutti sappiamo questa edizione del Grande Fratello Vip ha avuto un ottimo successo in termini di audience, ogni puntata ha fatto registrare dei buoni numeri da questo punto di vista. Nonostante questo però, alcuni fan non hanno apprezzato come è stato costruito il reality quest’anno, molto incentrato sul triangolo amoroso fra Soleil Sorge, Delia Duran e Alex Belli.

Altri fan ancora non hanno, invece, apprezzato altri gieffini protagonisti di questa edizione, come ad esempio Manila Nazzaro.

Il soprannome di Manila Nazzaro

Alcuni fan del programma e haters di Manila, molto attivi sui social, hanno creato per lei il soprannome di “lavapiatti“, poiché la Nazzaro era spesso intenta a fare le faccende domestiche soprattutto in cucina. Un appellativo che non era piaciuto, si dal momento in cui era stato coniato al compagno della gieffina, Lorenzo Amoruso, che se ne era lamentato.

La reazione di Manila sui social

Manila, dall’interno della Casa non aveva ovviamente accesso ai propri profili social e per questo motivo non poteva sapere costa stava accadendo al di fuori di Cinecittà. Una volta eliminata ha però apppreso dell’esistenza del soprannome, facendosi sentire su Twitter: “Pensano dì offendermi chiamandomi lavapiatti? Rispettare e darsi da fare nei confronti dì tutto e tutti credo sia il principio base per convivere e non farsi guerre inutili ed io sono orgogliosa dì essere così #respect.”