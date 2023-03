GF Vip, Micol e Oriana a rischio eliminazione: ecco cosa hanno combinato

Micol Incorvaia e Oriana Marzoli hanno commesso un passo falso che potrebbe costare loro l’eliminazione. Le due hanno cercato di ingannare il GF Vip.

GF Vip: Micol e Oriana a rischio eliminazione

Ancora una violazione del regolamento al GF Vip. Questa volta, a commettere il fattaccio sono state Micol Incorvaia e Oriana Marzoli. Le due Vippone si sono infilate in un armadio per parlare senza microfono. Al momento, non è dato sapere cosa si sono dette.

GF Vip: cosa deciderà Alfonso Signorini?

Dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria e l’ammonimento di Tavassi, Alfonso Signorini era stato chiaro: quanti non rispettano il regolamento del GF Vip verranno cacciati senza ripensamenti. Cosa accadrà a Micol e Oriana? Per ora non abbiamo alcuna certezza, ma i fan chiedono un provvedimento disciplinare.

GF Vip: i fan contro Micol e Oriana

In attesa di scoprire il destino di Micol e Oriana, i fan hanno chiesto un provvedimento per le due Vippone. In molti, infatti, lamentano che decisioni severe sono state prese solo per Edoardo Donnamaria. Ovviamente, a far notare questa cosa sono soprattutto i seguaci dei Donnalisi, distrutti per la cacciata dell’ex volto di Forum. “A quanto pare, il regolamento vale solo per qualcuno“, ha tuonato un fan parecchio amareggiato.