Gf Vip, Milena Miconi parla con Oriana Marzoli su Dal Moro: i consigli mattutini

Per le due gieffine, Oriana Marzoli e Milena Miconi, c’è stata l’occasione di un confronto sereno e a cuore aperto nella casa del Gf Vip. Le due concorrenti nel corso della mattinata del 2 marzo hanno avuto modo di parlare di come affrontare il rapporto con Daniele Dal Moro. Come ormai è noto, il legame tra l’influencer venezuelana e l’imprenditore veronese è stato fatto, soprattutto nell’ultimo periodo da alti e bassi. Ad ogni modo l’attrice ha consigliato ad Oriana: “I rapporti sono diversi l’uno dall’altro… lui con te si apre…”.

Milena Miconi a Oriana Marzoli su Daniele Dal Moro: “Poi gli passa…”

Milena Miconi, nel rivolgersi ad Oriana Marzoli ha affermato: “Lo sai che poi gli passa…lui lo sa è fatto così. In quel momento lui è arrabbiato e non accetta niente, non vuole più ascoltare, in questo momento lui è arrabbiato, basta che tu lo comprenda. È importante che tu capisca come è fatto e abbia pazienza”.

“Ogni rapporto è a sé…”

Il discorso ha poi toccato un altro tasto, ossia quello del legame tra lo stesso Dal Moro e Martina Nasoni. Anche in questo caso Milena Miconi ha osservato: “Ogni rapporto è a sè. Quello che tu vivi con una persona non è uguale a quello che viene vissuto con un’altra. È possibile che quella persona non l’abbia conosciuta come lo hai fatto tu. Lui con te si apre, ogni volta che parlate lui ti spiega cosa vorrebbe”. Oriana infine ha spiegato: “Lui non mi capisce…”