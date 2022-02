Gf Vip, Miriana Trevisan delusa da Nathaly Caldonazzo: “Non mi hai difesa”

"Se in quel momento mettevo il carico, scoppiava una bomba": così la Caldonazzo ha spiegato a Miriana perché non è intervenuta nella discussione con Katia.

Nella casa del Gf Vip Miriana Trevisan ha mostrato al grande pubblico il suo carattere determinato, ma anche la sua dolcezza e l’amorevolezza che la contraddistingue. Tuttavia, dall’inizio del reality, la showgirl non riesce a trovare l’armonia con Katia Ricciarelli.

Anche Nathaly Caldonazzo, arrivata a Cinecittà mesi dopo, ha subito mostrato il suo carattere forte e grintoso, faticando spesso a trovare la sintonia con alcuni concorrenti della casa. Tra loro due, invece, il rapporto è sempre apparso sereno. Eppure, non è ancora detta l’ultima parola: sebbene i fan non abbiano dubbi sull’amicizia che le unisce, non è passata inosservata la frase di delusione che la Trevisan ha indirizzato alla coinquilina. Cos’è successo tra loro?

Gf Vip, Miriana Trevisan delusa da Nathaly Caldonazzo

Dopo la diretta di lunedì 21 febbraio, c’è stata l’ennesima discussione tra Miriana e Katia. Nathaly ha preferito restare fuori dal dibattito: il gesto, tuttavia, pare sia stato poco gradito, almeno per la ex moglie di Pago.

“Non mi hai difesa”, ha detto Miriana a Nathaly dopo l’accesa discussione con la Ricciarelli. La gieffina probabilmente avrebbe desiderato che l’amica intervenisse per difenderla e supportarla.

Le sue mancate parole pare l’abbiano delusa.

La replica di Nathaly

Miriana si aspettava che Nathaly prendesse le sue difese nel litigio avuto con Katia e lo ha sottolineato con chiarezza.

La Caldonazzo, tuttavia, non ha tardato a giustificarsi. Infatti, ha spiegato: “Se in quel momento mettevo il carico, scoppiava una bomba”.