Il GF Vip 7, dopo sei mesi dall’inizio, sta per chiudere i battenti. In vista della finale, Nikita Pelizon ha confidato a Milena Miconi un desiderio sulla beneficienza. La Vippona vorrebbe donare qualcosa a lei molto caro.

GF Vip, Nikita confida a Milena un desiderio sulla beneficienza

Lunedì 3 aprile 2023 il GF Vip 7 chiuderà i battenti. I concorrenti, ormai, sono esausti e non vedono l’ora di tornare alla loro vita. Nikita Pelizon, però, ha un desiderio che vorrebbe vedere esaurito prima della fine del reality più spiato d’Italia. Parlando con Milena Miconi ha confessato che vorrebbe donare in beneficienza un oggetto che l’ha accompagnata per tutta l’avventura. Di cosa si tratta?

Cosa vuole donare Nikita?

Mentre stava sistemando le sue cose, Nikita si è rivolta a Milena e ha esclamato:

“Questa settimana non potremmo dare qualcosa in beneficienza per qualche associazione? Io potrei dare il mio peluche, che così qualche bambino se lo può coccolare”.

Nikita vorrebbe donare il suo peluche e coinvolgere anche gli altri concorrenti del GF Vip.

Il GF Vip accoglierà la richiesta di Nikita?

In attesa di scoprire se il GF Vip esaudirà il desiderio della Pelizon, i fan hanno apprezzato tantissimo il suo desiderio di fare beneficienza. Su Twitter si legge: “Nikita sei la più sincera rimani ciò che sei“.