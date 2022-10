GF Vip, Nikita Pelizon: la replica della madre

La madre di Nikita Pelizon ha risposto via social ad alcune parole spese su di lei da parte della figlia al GF Vip.

Al GF Vip Nikita Pelizon ha svelato alcuni retroscena sulla sua famiglia e sua madre, in queste ore, ha deciso di replicare alle sue parole.

Nikita Pelizon: la replica della madre

Al GF Vip, durante una sorpresa da parte dei suoi fratelli, Nikita Pelizon ha svelato alcuni retroscena sulla sua famiglia, sui genitori Testimoni di Geova e su come a causa sua la madre fosse solita farle mangiare dei tramezzini presi in un bar o dei wurstel crudi.

La donna in queste ore ha replicato alle parole di Nikita e ha mostrato un arrosto che cuoceva sui fornelli di casa sua. “Sto cucinando minestra di lenticchie e arrosto di vitello (per chi si chiede se qui viviamo di wurstel crudi e tramezzini”, ha scritto, e ancora: “Non ho parole, e non ho nemmeno intenzione di trovarle.” Nikita verrà chiamata a rispondere di quanto affermato sui suoi genitori? Al GF Vip l’influencer ha anche detto di averli “perdonati” e li ha salutati dalla casa del reality show.

Nikita: le parole sulla madre

Durante il suo racconto al GF Vip Nikita ha confessato di aver avuto un’infanzia complicata a causa dei suoi genitori, entrambi testimoni di Geova.

“Mia sorella se n’è andata di casa e poi mio fratello. Non sono stati momenti facili. A 18 venni cacciata di casa e dopo due mesi mi cacciarono nuovamente. Poi subito iniziai a convivere. Però il mio passato non è stato facile. […] Amavo la ginnastica artistica, ma i miei genitori non me lo lasciavano fare.

Dicevano che non era giusto, nonostante le insegnanti lo volevano tantissimo. I miei me lo impedivano per un discorso di credi. Loro fanno parte di una comunità religiosa dove non puoi metterti in competizione. Dicevano che erano sensazioni negative. Non sarebbe servito nemmeno discutere con mia mamma e mio papà. Io studiavo la Bibbia e facevo i compiti”, ha confessato Nikita.