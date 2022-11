GF Vip, Oriana contro Micol: "Non mi toccare, mi fai schifo"

Lite al vetriolo al GF Vip tra Oriana Marzoli e Micol Incorvaia.

Quest’ultima stava discutendo con Antonella Fiordelisi, quanto la bella venezuelana si è intromessa e ha dato il via ad un acceso dibattito in favore delle telecamere.

GF Vip: Oriana contro Micol

Nelle ultime ore, Antonella Fiordelisi si è comportata piuttosto bene con Micol Incorvaia. Finalmente abbiamo scoperto il perché: l’ex schermitrice stava pagando una penitenza inflitta da Edoardo Tavassi. Quando la sorella di Clizia l’ha scoperto le ha chiesto spiegazioni.

La discussione si è accesa in un lampo, ma è peggiorata quando si è intromessa Oriana Marzoli. Quest’ultima, amica di Antonella, si è scagliata contro Micol.

Volano paroloni tra Oriana e Micol

La Marzoli, senza giri di parole, ha esclamato “Non è normale“. Il riferimento, ovviamente, è all’atteggiamento di Micol e alla richiesta di Tavassi. La Incorvaia ha replicato accusandola di essere falsa nei confronti di Antonella. A questo punto, Oriana ha tuonato:

“Io non sono falsa, sono la più sincera. Non ho nessun problema”.

Micol, inavvertitamente sfiorata dalla Marzoli, ha assunto una strana espressione e ha sottolineato: “Non mi toccare, se ti chiedo di non toccarmi, non mi devi toccare. Non voglio contatto fisico con le persone con cui non mi va“. La venezuelana, appena se n’è accorta, ha perso la pazienza:

“Se sei agitata non è colpa mia, tranquillizzati. Stai più tranquilla, nessuno ti ha fatto niente. Mi fai più schifo tu. Non fare più così grazie”.

A cosa si riferisce Oriana?

La lite è andata avanti parecchio tempo, coinvolgendo quasi tutti i concorrenti del GF Vip. In tutto ciò, la domanda sorge spontanea: perché Oriana ha sottolineato che Micol le fa schifo? Semplice, secondo la bella venezuelana la Incorvaia “non si lava, puzza“.