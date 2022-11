Micol Incorvaia è finita nel mirino di due concorrenti del GF Vip.

Stiamo parlando di Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli che, nelle ultime ore, non hanno fatto altro che sbeffeggiarla.

GF Vip: Micol Incorvaia sbeffeggiata

Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli sono diventate alleate. Anche se in un primo momento se ne sono dette di tutti i colori, le due concorrenti del GF Vip hanno capito che sono fatte della stessa pasta. Nelle ultime ore, le due si sono lasciate andare a commenti pesanti nei confronti di Micol Incorvaia, descrivendola come una persona “sporca” e incline a modificare le foto.

In tutto ciò, Edoardo Donnamaria ha assisito limitandosi a ridere.

Oriana Marzoli contro Micol Incorvaia

La prima a sbeffeggiare Micol è stata Oriana. La Marzoli ha dichiarato:

“Io non so come hai fatto a stare con quella ragazza. L’altro giorno quando l’ho pettinata mi sono resa conto che aveva i capelli sporchissimi. Mi fa schifo questo che non ha lavato i capelli. A me ha fatto schifo con i capelli sporchi e l’ho detto anche ad Antonino. Non hai mai visto te? Dai ma si vede era tutto sporco. Io a lei l’altro giorno ho detto ‘ma ti sei lavata i capelli?’. Poi anche ‘ti sei lavata in questi giorni qui dentro?’”.

Stando al racconto di Oriana, la Incorvaia è una persona “sporca“, poco incline all’igiene personale.

Edoardo, che avrebbe potuto smentire le sue parole visto che ha avuto rapporti intimi con lei, si è limitato a replicare: “Ma che c’entra con la mia storia? Dai, ma io non le ho mai pettinato i capelli! Ma io non pettino i capelli alle ragazze. Che ne so se una ha i capelli sporchi o puliti“.

Antonella Fiordelisi contro Micol Incorvaia

Antonella non si è soffermata sui capelli sporchi, ma ha preso di mira Micol per l’abuso di Photoshop.

La Fiordelisi ha tuonato: