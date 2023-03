GF Vip, Oriana è stata fidanzata con un italiano famoso: di chi si tratta?

Oriana Marzoli è la protagonista assoluta del GF Vip 7, tanto che i sondaggi la danno come probabile vincitrice. Nelle ultime ore è spuntata una notizia curiosa sul suo conto: pare che sia stata fidanzata con un italiano famoso. Di chi si tratta?

GF: Oriana Marzoli è stata fidanzata con un italiano famoso

Secondo i sondaggi, Oriana Marzoli si contenderà la vittoria del GF Vip 7 con Edoardo Tavassi. In attesa di scoprire chi tra loro due riuscirà a portarsi a casa il montepremi, i fan hanno scoperto una curiosità sul passato sentimentale della bella venezuelana. Sembra che sia stata fidanzata con un italiano famoso.

Chi è l’italiano famoso che è stato con Oriana?

Prima del suo arrivo al GF Vip 7, Oriana era per gli italiani una sconosciuta. In Spagna, però, è parecchio famosa ed è qui che la Marzoli avrebbe perso la testa per un italiano famoso. La Vippona ha partecipato come corteggiatrice all’edizione spagnola di Uomini e Donne e grazie al suo caratterino tutto pepe ha conquistato il trono. Durante il suo percorso era affiancata da Tony Spina, ragazzo napoletano molto popolare in terra iberica. Tra i due è scattata la passione e hanno iniziato a frequentarsi in gran segreto.

Oriana Marzoli è stata fidanzata con Tony Spina

Quando la redazione di Uomini e Donne ha scoperto la tresca ha concesso loro di viversi la relazione fuori dal programma. Quando è finita, però, sia Oriana che Tony sono potuti tornare sul trono. A distanza di poco tempo, la Marzoli ha manifestato l’intenzione di abbandonare il trono perché non riusciva a dimentica Spina: “Voglio lasciare il trono perché ti penso ancora. Mi piacerebbe diventare una tua corteggiatrice. Non riesco proprio a dimenticarti. Se ti fa piacere quindi vengo a corteggiarti“. Il tronista ha accettato la proposta e poche settimane dopo l’ha scelta. La loro storia d’amore, però, è durata poco.