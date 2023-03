Gf Vip, Orietta Berti contro Antonella: "Tutte le armi sono buone per vincere. Mai stata credulona”

Per Antonella Fiordelisi questi ultimi giorni non sono trascorsi nel migliore dei modi. Il fidanzato Edoardo Donnamaria è stato squalificato dalla casa del Grande Fratello Vip, un evento che l’ha tirata giù di morale non poco. C’è però chi è rimasta perplessa al riguardo. Orietta Berti è subito partita in quarta con una frecciatina: “Non farmi dire delle cose che penso”. Antonella dal canto suo non si è stupita più di tanto: “Mi attacca dal primo giorno“.

Orietta Berti, le critiche ad Antonella: “Tutte le armi sono buone per vincere”

Orietta Berti nel commentare la “partenza” di Edoardo Donnamaria dalla casa ha osservato: “A me dispiace per Edoardo Donnamaria, perché se avesse saputo che bastava uscire per stare sereno e vedere Antonella così, l’avrebbe fatto molto prima“. Ha poi aggiunto: “Tutte le armi sono buone per vincere, io non sono mai stata credulona nella mia vita, infatti non ho mai avuto tante delusioni, credo poco“.

Antonella: “Mi attacca dal primo giorno”

La schermitrice ha risposto a Orietta senza troppi peli sulla lingua:

“Da Orietta me l’aspetto perché mi attacca dal primo giorno, quindi mi sembrava strano“. La cantante l’ha frenata, sostenendo l’esatto contrario: “No, ti ho sempre salvata, per i primi 3 mesi“. Antonella ha poi ribattuto, ma è Sonia a mettere un punto fine: “Adesso non litigare con Orietta“.