Gf Vip, dolce sorpresa di Edoardo Donnamaria per Antonella: "Ci siamo scelti"

Questa è la prima diretta del Grande Fratello Vip senza Edoardo Donnamaria. Antonella Fiordelisi, una dei pochi concorrenti ad essere rimasta dentro la casa, appare sempre più triste e inconsolabile senza il suo fidanzato. Nel corso della puntata del 13 marzo, sono stati ripercorsi gli ultimi giorni della schermitrice, da sola, all’interno della casa.

Va detto che, nonostante la lontananza, è apparsa convinta di voler continuare il suo percorso nel reality. Era tuttavia ignara del fatto che, seppure a distanza, Edoardo Donnamaria le avrebbe fatto la più dolce delle sorprese.

Gf Vip, sorpresa per Antonella Fiordelisi: Donnamaria ha fatto gli auguri di compleanno in un video

L’ex concorrente Edoardo Donnamaria è apparso a sorpresa in un video nel quale ha voluto fare alla fidanzata gli auguri di buon compleanno: “So quanto ci tieni alle feste, facendo una breve analisi, li abbiamo rovinate praticamente tutte. Siamo sempre stati così, tanto passionali, ma siamo stati bravissimi a fare pace”, ha spiegato.

Ha poi aggiunto: “Noi ci siamo scelti dalla prima settimana, per quanto possiamo aver litigato tante volte siamo sempre tornati insieme. Smettila di mettere i miei vestiti, sorridi perché sei la più bella del mondo quando sorridi, ti amo, auguri”.

Antonella ad Edoardo: “Che inizi a guardare casa a Roma”

Antonella Fiordelisi ha risposto, affermando che quanto prima andrà a vivere insieme ad Edoardo: “Gli voglio dire che iniziasse a vedere casa a Roma. Se non si può spostare lui, sì. Se lui non può venire a Milano, mi trasferisco io. Lo stavo pensando già da una ventina di giorni, solo che non ero convinta al mille per mille, ora sì”.