Gf Vip, Antonella Fiordelisi inconsolabile: "Così non ce la faccio". Donnamaria urla: "Mi manchi"

Per Antonella Fiordelisi c’è stato un prima e un dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria. In seguito all’esclusione di quest’ultimo dal reality a nemmeno un mese dalla fine, la schermitrice fatica ad affrontare la situazione, tanto che in una clip la vediamo in lacrime su uno dei divani della casa.

Si è coperta il volto con il braccio, ma le sue parole pronunciate con voce rotta ci dicono molto della sofferenza che la concorrente sta provando in queste ultime ore.

Gf Vip, Antonella Fiordelisi scoppia in la lacrime: “È tosta così”

A risollevare il morale di Antonella Fiordelisi ci ha pensato la sua coinquilina, Nikita Pelizon. La schermitrice però ha dimostrato che è difficile andare avanti questo modo senza Edoardo nella casa: “Non ce la faccio, è tosta così”. L’influencer triestina ha tuttavia fatto notare: “Non gli fa piacere vedere che adesso stai così, non dubitare del fatto che ti stia pensando. Lui ti pensa e ti ama”.

Le urla di Edoardo Donnamaria all’esterno della casa: “Mi manchi”

Antonella però è ricambiata. Anche Edoardo Donnamaria ha dimostrato di sentire grande mancanza per la sua fidanzata. Il noto volto di Forum si è presentato al di fuori della casa di Cinecittà e si è messo ad urlare. Il messaggio è arrivato in modo distinto: “Antonella mi manchi”.