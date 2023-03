Edoardo Donnamaria dopo la squalifica: "Tutti invitati al mio matrimonio con Antonella tranne..."

Dopo la sua squalifica al GF Vip Edoardo Donnamaria è stato intervistato a RTL 102.5 e ha rivolto i suoi pensieri alla fidanzata Antonella Fiordelisi, rimasta nella casa del reality show.

Edoardo Donnamaria: le parole per Antonella

Edoardo Donnamaria è stato squalificato dal GF Vip e, dopo aver riabbracciato a casa i suoi familiari, ha concesso una breve intervista a Rtl 102.5, in collegamento con il suo ex coinquilino Charlie Gnocchi. Edoardo ha subito rivolto i suoi pensieri alla fidanzata Antonella Fiordelisi, che non vedrebbe l’ora di poter riabbracciare. Edoardo ha anche scherzato affermando:

“Sono invitati tutti voi al mio matrimonio, tranne Charlie Gnocchi”, ha detto, e ancora: “Ho un pensiero da quando sono uscito dalla casa: rivedere Antonella. Sento troppo la sua mancanza, è una cosa che non succede nella vita normale. Ve lo giuro. Mi sa che il modo più facile per comunicare con lei sarà andare lì sotto casa con il megafono (…) Vederla piangere, quando sono andato via, mi ha fatto star male”.

Edoardo è stato squalificato dal reality show per il linguaggio scurrile da lui utilizzato alcuni giorni fa proprio contro la sua fidanzata. Alla notizia della sua squalifica Antonella Fiordelisi è scoppiata in lacrime e ha manifestato tutto il suo dispiacere nel dover stare lontana da Edoardo nelle prossime settimane.