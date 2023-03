Gf Vip, rabbia di Donnamaria dopo la squalifica dal reality: il motivo

È diventato virale l'hashtag #edoinstudio. Donnamaria si sarebbe aspettato un invito in studio: ciò non è avvenuto.

La squalifica di Edoardo Donnamaria ha generato una serie di discussioni che a molti utenti sui social non sono certo sfuggite. Stando a quanto emerge da un’indiscrezione dell’influencer Amedeo Venza, pare che l’ex gieffino e volto noto di Forum si fosse aspettato di essere invitato nello studio del Grande Fratello Vip, cosa per altro successa a Ginevra Lamborghini che, dopo aver subito la stessa sorte di Donnamaria, è diventata, seppure in un’altra veste, una delle protagoniste di questa edizione.

Ciò lo avrebbe contrariato parecchio, tanto che sul web una domanda è diventata particolarmente insistente: “Perché Edoardo Donnamaria non è stato invitato in studio?”.

Gf Vip, Donnamaria non è stato invitato in studio: spopola l’hashtag #edoinstudio

Proprio per questo motivo su Twitter è diventato virale nel giro di poche ore l’hashtag #edoinstudio. Molti sostenitori della coppia #donnalisi non hanno gradito ciò che è successo in seguito alla squalifica di Donnamaria e stanno chiedendo che in studio vada anche quest’ultimo:

“Non avrei mai pensato ad un finale peggiore di quello scritto da Piersilvio Berlusconi per questo GFvip La squalifica più immeritata della storia. Deve almeno essere in studio per prendersi gli applausi che merita e vedere Anto”, è solo uno dei tanti commenti che popola la bacheca di Twitter.

Assente anche George Ciupilan

Tra gli altri ex vipponi che non abbiamo visto in studio c’è anche il TikToker George Ciupilan. In questo ultimo caso non sarebbe chiaro il motivo. Ciupilan, del resto, non si era reso protagonista di alcun gesto da biasimare. Intanto l’inizio della puntata è sempre più vicino e chissà che non ci venga data qualche risposta.